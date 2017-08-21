Зидан попросил укрепления команды от Переса

Теги зинедин зиданфлорентино пересреал мадрид

Зидан попросил укрепления команды от ПересаГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан попросил укрепления своей команды от президента клуба Флорентино Переса.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" обратился к клубному боссу с просьбой приобрести до закрытия текущего трансферного окна качественного центрального защитника. По мнению Зидана, "Реал" может не выдержать борьбу сразу на нескольких "фронтах" с имеющимися в команде центрбеками - Серхио Рамосом, Начо Фернандесом, Рафаелем Вараном и Хесусом Вальехо.

Напомним, Зидан не увидел потенциала в возможном новичке "Барселоны". | soccernews.ru

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