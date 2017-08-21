Зидан попросил укрепления команды от Переса

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан попросил укрепления своей команды от президента клуба Флорентино Переса.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" обратился к клубному боссу с просьбой приобрести до закрытия текущего трансферного окна качественного центрального защитника. По мнению Зидана, "Реал" может не выдержать борьбу сразу на нескольких "фронтах" с имеющимися в команде центрбеками - Серхио Рамосом, Начо Фернандесом, Рафаелем Вараном и Хесусом Вальехо.

Напомним, Зидан не увидел потенциала в возможном новичке "Барселоны". | soccernews.ru