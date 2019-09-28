Зидан: "Поражение от "Атлетико" со счётом 3:7 сейчас не имеет никакого значения"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан считает, что летний погром от "Атлетико" со счётом 3:7 никак не влияет на сегодняшнее дерби.

"Это поражение сейчас не имеет никакого значения. Мы находимся в хорошей форме, равно как и соперник. Думаю, матч получится интересным. Но меня интересует исключительно игра моей команды. Мы сделаем всё, чтобы победить в дерби. Но с таким сильным оппонентом выиграть будет непросто", - цитирует Зидана Marca.

Матч "Атлетико" - "Реал" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

"Сливочные" по итогам шести туров лидируют в Примере, а "матрасники" занимают третье место в турнирной таблице.

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