Зидан порекомендовал Пересу обратить внимание на игрока ПСЖ

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан порекомендовал президенту королевского клуба Флорентино Пересу обратить внимание на игрока ПСЖ.

Так, по сведениям испанской прессы, француза поразило выступление в товарищеских предсезонных матчах с участием парижан их форварда Тимоти Веа. 46-летний специалист уже дал совет "сливочным" внимательно следить за прогрессом 18-летнего американца.

Напомним, Перес готовит свыше 200 миллионов евро на покупку новой потенциальной звезды "Реала". | soccernews.ru