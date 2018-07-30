Зидан порекомендовал Пересу обратить внимание на игрока ПСЖ

Теги зинедин зиданреал мадридпсжфлорентино перестимоти веа

Зидан порекомендовал Пересу обратить внимание на игрока ПСЖБывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан порекомендовал президенту королевского клуба Флорентино Пересу обратить внимание на игрока ПСЖ.

Так, по сведениям испанской прессы, француза поразило выступление в товарищеских предсезонных матчах с участием парижан их форварда Тимоти Веа. 46-летний специалист уже дал совет "сливочным" внимательно следить за прогрессом 18-летнего американца.

Напомним,  Перес готовит свыше 200 миллионов евро на покупку новой потенциальной звезды "Реала". | soccernews.ru

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