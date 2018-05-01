Зидан: "Постараемся забить "Баварии" быстрый гол"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о настрое перед ответным полуфинальным матчем Лиги Чемпионов против "Баварии".

"Бавария" приехала, чтобы показать свою игру. Это топ-клуб и отличная команда. Но мы тоже хотим показать хороший футбол. Будем готовы, как и всегда. Если получится, сможем рассчитывать на большие свершения. Главное для нас - думать о победе и выйти на поле с мыслями о ней. Постараемся забить быстрый гол. Это то, что нам надо" - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Реал" - "Бавария" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой "сливочных" со счётом 2:1.

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