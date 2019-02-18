Зидан поставил перед "Челси" два серьезных условия

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Зидан поставил перед "Челси" два серьезных условия
Французский тренер Зинедин Зидан может возглавить "Челси", но хочет, чтобы выполнил два его условия, сообщает The Sun.

По сведениям издания, специалист требует не менее 250 миллионов евро на усиление состава, а также хочет, чтобы в составе команды остался бельгийский полузащитник Эден Азар, который намерен перейти в "Реал".

Ранее сообщалось, что "Челси" может отправить в отставку нынешнего наставника Маурицио Сарри, под руководством которого команда проиграла три последних выездных матча в Премьер-лиге с разницей мячей 0:12.

Напомним, что Зидан является безработным, так как покинул "Реал" по окончании прошлого сезона.

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