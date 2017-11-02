Зидан потерпел свое самое крупное поражение на посту наставника "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан потерпел свое самое крупное поражение за время работы с первой командой "сливочных".

Текущий проигрыш лондонскому "Тоттенхэму" стал для французского специалиста юбилейным десятым во главе королевского клуба. Доселе с разницей в два мяча его команда уступила только немецкому "Вольфсбургу" в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов сезона 2015/2016.

Напомним, "Тоттенхэм" обыграл "Реал" со счетом 3:1. | soccernews.ru