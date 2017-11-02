Зидан потерпел свое самое крупное поражение на посту наставника "Реала"

Теги реал мадридзинедин зидантоттенхэмвольфсбург

Зидан потерпел свое самое крупное поражение на посту наставника "Реала"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан потерпел свое самое крупное поражение за время работы с первой командой "сливочных".

Текущий проигрыш лондонскому "Тоттенхэму" стал для французского специалиста юбилейным десятым во главе королевского клуба. Доселе с разницей в два мяча его команда уступила только немецкому "Вольфсбургу" в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов сезона 2015/2016.

Напомним, "Тоттенхэм" обыграл "Реал" со счетом 3:1. | soccernews.ru

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