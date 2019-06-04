Зидан потерял интерес к Эриксену

"Реал", вероятно, откажется от покупки хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Как сообщает Sportsmole, причина кроется в позиции наставника команды Зинедина Зидана, который утратил интерес к игроку сразу после финала Лиги Чемпионов. Напомним, что в финале "Тоттенхэм" уступил "Ливерпулю" (0:2).

В ближайшее время Зидану представят список игроков, которые могут стать альтернативой датскому хавбеку.

В завершившемся сезоне Эриксен провел 51 игру, в которых забил 10 голов и отдал 17 ассистов.

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