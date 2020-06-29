Зидан поздравил игроков "Реала" с очередной победой в Примере
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о победном матче 32-го тура Ла Лиги с "Эспаньолом" (1:0).
"Не хочу говорить, что мы выиграем Примеру. Чемпион будет определен в последний день сезона. Нам трудно было играть с командой, которая находится внизу таблицы. Никогда не знаешь, чего ожидать.
Я рад за своих игроков. Выигрывать матч за матчем всегда нелегко. Должен поздравить их", - цитирует Зидана Marca.
Напомним, за шест туров до конца сезона "Реал" занимает 1 место в турнирной таблице и опережает "Барселону" на 2 очка.
А еще: Зидан: "Я не собираюсь тренировать 20 лет"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14