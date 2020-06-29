Зидан поздравил игроков "Реала" с очередной победой в Примере

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о победном матче 32-го тура Ла Лиги с "Эспаньолом" (1:0).



"Не хочу говорить, что мы выиграем Примеру. Чемпион будет определен в последний день сезона. Нам трудно было играть с командой, которая находится внизу таблицы. Никогда не знаешь, чего ожидать.



Я рад за своих игроков. Выигрывать матч за матчем всегда нелегко. Должен поздравить их", - цитирует Зидана Marca.

Напомним, за шест туров до конца сезона "Реал" занимает 1 место в турнирной таблице и опережает "Барселону" на 2 очка.

А еще: Зидан: "Я не собираюсь тренировать 20 лет"| http://soccernews.ru