Зидан пожертвовал крупную сумму на борьбу с пожарами в Алжире

Теги реал мадридзинедин зиданалжир

Зидан пожертвовал крупную сумму на борьбу с пожарами в Алжире

Фото инстаграм Зинедина Зидана

Бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан решил помочь властям Алжира, сообщает Shoot Africa.

По информации источника, француз пожертвовал 2 миллиона евро на борьбу с пожарами в африканской стране.

Родители Зидана - иммигранты из Алжира. Сам Зинедин родился в Марселе.

Тренер в конце мая покинул "Реал", расторгнув контракт, который действовал ещё один сезон.

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