Зидан пожертвовал крупную сумму на борьбу с пожарами в Алжире
Фото инстаграм Зинедина Зидана
Бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан решил помочь властям Алжира, сообщает Shoot Africa.
По информации источника, француз пожертвовал 2 миллиона евро на борьбу с пожарами в африканской стране.
Родители Зидана - иммигранты из Алжира. Сам Зинедин родился в Марселе.
Тренер в конце мая покинул "Реал", расторгнув контракт, который действовал ещё один сезон.
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
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|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14