Зидан предпочитает Кейну двух других звездных игроков

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан предпочитает отдает предпочтение приобретению двух других звездных игроков перед покупкой форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна, которого видеть в своей команде желает президент королевского клуба Флорентино Перес.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" уже уведомил свое руководство, что следующим летом он хотел бы подписать вингера "Челси" Эдена Азара и нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

Напомним, Зидан заинтересован в подписании защитника ПСЖ. | soccernews.ru