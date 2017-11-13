Зидан предпочитает Кейну двух других звездных игроков

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Зидан предпочитает Кейну двух других звездных игроковГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан предпочитает отдает предпочтение приобретению двух других звездных игроков перед покупкой форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна, которого видеть в своей команде желает президент королевского клуба Флорентино Перес.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" уже уведомил свое руководство, что следующим летом он хотел бы подписать вингера "Челси" Эдена Азара и нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

Напомним, Зидан заинтересован в подписании защитника ПСЖ. | soccernews.ru

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