Зидан предпочитает Обамеянгу трех других топовых игроков атакующего плана

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан исключил возможное приобретение его клубом форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга.

При этом, по информации испанской прессы, наставник "сливочных" хотел бы видеть в своей команде игроков, которые по его мнению, больше подходят под его видение игры - Эдена Азара ("Челси"), Пауло Дибалу ("Ювентус") или Антуана Гризманна ("Атлетико").

Напомним, Перес может приобрести топового форварда уже в январе. | soccernews.ru