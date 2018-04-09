Зидан предпочитает трансферу Салаха подписание другой звезды из АПЛ

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не заинтересован в подписании вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, наставник королевского клуба предпочитает, чтобы ближайшим летом ряды его подопечных пополнил не египтянин, а один из ведущих игроков лондонского "Челси" Эден Азар.

Напомним, "Реал" готов бороться за Джана. | soccernews.ru