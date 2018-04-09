Зидан предпочитает трансферу Салаха подписание другой звезды из АПЛ

Теги реал мадридзинедин зиданмохамед салахчелсиливерпульэден азар

Зидан предпочитает трансферу Салаха подписание другой звезды из АПЛГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не заинтересован в подписании вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, наставник королевского клуба предпочитает, чтобы ближайшим летом ряды его подопечных пополнил не египтянин, а один из ведущих игроков лондонского "Челси" Эден Азар.

Напомним, "Реал" готов бороться за Джана. | soccernews.ru

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