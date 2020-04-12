Зидан представил руководству "Реала" новое видение состава команды

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Зидан представил руководству "Реала" новое видение состава команды

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан хочет, чтобы в следующем сезоне стартовый состав команды был более мощным в физическом плане, сообщает AS.

По сведениям издания, приоритетной целью французского специалиста по-прежнему является его соотечественник - полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. Если трансфер состоится, то француз вытеснит из основного состава Федерико Вальверде или Луку Модрича. 

В нападение "Реал" может приобрести норвежского форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. Впрочем, данный трансфер еще обговаривается в клубе.

Ориентировочная расстановка "Реала" на следующий сезон выглядит так:

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