Зидан: "Примера - самая сложная лига в мире"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о конкурентоспособности испанской Примеры.

"Не думаю, что за титул будут бороться два-три клуба. Очевидно, что Примера - самая сложная лига в мире, но для зрелищности это хорошо. Нас ждут крайне тяжёлые матчи, но я предпочитаю играть с командами, которые приезжают в Мадрид показывать свой футбол" - цитирует французского специалиста Football Espana.

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