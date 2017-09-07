Зидан принёс "Реалу" более 100 миллионов евро

Назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера "Реала" принесло королевскому клубу солидную прибыль.

Как сообщает Marca, "сливочные", после того как команду возглавил французский специалист, заработали 109,4 миллионов евро призовых.

Напомним, что Зидан тренирует "Реал" с января 2016 года и за полтора сезона выиграл 7 трофеев.



Не пропустите: "Реал" назван самой дорогой командой мира. | http://soccernews.ru