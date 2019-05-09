Зидан принял решение оставить Модрича в "Реале"

Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает COPE.

По сведениям издания, главный тренер Зинедин Зидан провел беседу с хорватом и они приняли совместное решение о продолжении сотрудничества. Модрич сообщил тренеру, что мечтает выступать за "Реал" до конца карьеры.

В нынешнем сезоне 33-летний Модрич провел за "Реал" 44 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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