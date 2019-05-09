Зидан принял решение оставить Модрича в "Реале"
Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает COPE.
По сведениям издания, главный тренер Зинедин Зидан провел беседу с хорватом и они приняли совместное решение о продолжении сотрудничества. Модрич сообщил тренеру, что мечтает выступать за "Реал" до конца карьеры.
В нынешнем сезоне 33-летний Модрич провел за "Реал" 44 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Летом "Барселону" могут покинуть 10 футболистов
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30