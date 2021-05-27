Зидан принял решение покинуть "Реал"

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Зидан принял решение покинуть "Реал"Фото: инстаграм Зидана/Автор неизвестен

Как сообщает в своем Twitter итальянский журналист-инсайдер Фабрицио Романо, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан принял решение покинуть клуб по окончании сезона.

Среди возможных преемников француза СМИ ранее называли Антонио Конте и Массимилиано Аллегри.

В прошедшем сезоне "Реал" под руководством Зидана занял второе место в чемпионате Испании и дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, где уступил "Челси". Команда не завоевала ни одного трофея.

48-летний тренер в качестве тренера дважды стал с "Реалом" чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу Чемпионов, по два раза выиграл Суперкубок Испании, Кубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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