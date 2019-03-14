Зидан принял важное решение о будущем Асенсио в "Реале"



Полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям издания, новый главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан считает, что Асенсио станет одним из ключевых игроков в следующем сезоне. Сам хавбек также не думает об уходе.

В нынешнем сезоне 23-летний Асенсио провел за "Реал" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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