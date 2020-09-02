Зидан принял важное решение по Лунину

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Зидан принял важное решение по Лунину

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан вернул в расположение команды украинского голкипера Андрея Лунина, сообщает официальный сайт клуба.

Лунин приступит к подготовке к новому сезону после возвращения из сборной Украины, которая проведет матчи в Лиге наций.

"Реал" купил Лунина у луганской "Зари" летом 2018 года за 8,5 миллионов евро. С тех пор украинец сдавался в аренду "Вальядолиду", "Леганесу" и "Овьедо". За королевский клуб он не провел ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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