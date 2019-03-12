Зидан принял важное решение по вратарю "Реала"

Новый главный тренер "Реала" Зинедин Зидан решил, что в следующем сезоне третьим вратарем команду станет его сын Лука, сообщает Marca.

Таким образом, украинцу Андрею Лунину, который в этом сезоне выступает за "Леганес" на правах аренды, не будет места в команде.

При этом за позицию основного голкипера поборются Тибо Куртуа и Кейлор Навас.

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