Зидан принял важное решение по вратарю "Реала"

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Зидан принял важное решение по вратарю "Реала"

Новый главный тренер "Реала" Зинедин Зидан решил, что в следующем сезоне третьим вратарем команду станет его сын Лука, сообщает Marca.

Таким образом, украинцу Андрею Лунину, который в этом сезоне выступает за "Леганес" на правах аренды, не будет места в команде.

При этом за позицию основного голкипера поборются Тибо Куртуа и Кейлор Навас.

Не пропустите: Зидан определился с будущим Марсело в "Реале". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Admvet

Конечно сын))

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Mutaloff
Mutaloff

Как можно менять Лунина на эту бездарную днарь?

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петушалду
петушалду

Кто бы сомневался, ведь своя кровинушка хоть и бездарная ближе, чем намного талантливый Андрей Лунин!

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Raul Real
Raul Real

реально барсаглоры думают не той головой..

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Raul Real
Raul Real

петух, зачем талантливому Лунину быть третьим вратарем и весь сезон сидеть на замене, когда он может арендах набраться опыта?

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петушалду
петушалду

Педик, он должен быть не третьим, а как минимум вторым!

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петушалду
петушалду

...головой надо думать опущенец, а не жопой! ахахахаха

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