Зидан пришел на презентацию в "Реале" в интересном образе

Теги реал мадридзинедин зидан

Зидан пришел на презентацию в "Реале" в интересном образе

Сегодня, 11 марта, "Реал" объявил о назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера клуба.

На презентацию в клуб тренер пришел вместе со своей женой и в молодежном образе. На французе были надеты кроссовки, джинсы и пиджак.

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