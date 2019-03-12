Зидан пришел на презентацию в "Реале" в интересном образе

Зидан возглавлял "Реал" с января 2016-го по май 2018 года и за 2,5 сезона выиграл 9 трофеев, в том числе три Лиги Чемпионов.
Не пропустите: "Реал" лидирует в Примере по заработанным пенальти. | http://soccernews.ru
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Сегодня, 11 марта, "Реал" объявил о назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера клуба.
На презентацию в клуб тренер пришел вместе со своей женой и в молодежном образе. На французе были надеты кроссовки, джинсы и пиджак.
Зидан возглавлял "Реал" с января 2016-го по май 2018 года и за 2,5 сезона выиграл 9 трофеев, в том числе три Лиги Чемпионов.
Не пропустите: "Реал" лидирует в Примере по заработанным пенальти. | http://soccernews.ru
|Команда
|М
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|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
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|27
|51
|4
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|27
|45
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|27
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|27
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|27
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|27
|35
|10
|Эйбар
|27
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|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
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|27
|31
|15
|Леванте
|27
|30
|16
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|27
|26
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|27
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
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|Уэска
|27
|22