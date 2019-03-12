Зидан пришел на презентацию в "Реале" в интересном образе

Сегодня, 11 марта, "Реал" объявил о назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера клуба.

На презентацию в клуб тренер пришел вместе со своей женой и в молодежном образе. На французе были надеты кроссовки, джинсы и пиджак.