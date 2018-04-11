Зидан привлек к тренировкам с основой молодого таланта

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Зидан привлек к тренировкам с основой молодого таланта

Нападающий молодежной команды "Реала" Мигель Баэса тренируется с основным составом команды, сообщает AS.

Футболист привлечен к занятиям с основой по решению главного тренера Зинедина Зидана. Часть тренировки он провел под непосредственным присмотром наставника.

Возможно молодой форвард попадет в заявку "Реала" на ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

В этом сезоне 18-летний Баэса забил 13 голов за "Хувениль А", который возглавляет Гути.

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