Зидан признан лучшим французским тренером в 2017 году

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Зидан признан лучшим французским тренером в 2017 году

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан признан лучшим французским тренером в 2017 году.

Стоит отметить, что победитель определялся журналом France Football путём голосования журналистов.

В 2017 году Зидан вместе с "Реалом" выиграл 5 трофеев - Примеру, Суперкубок Испании, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный Чемпионат Мира.

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