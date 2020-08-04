Зидан признан лучшим тренером мира по версии L’Equipe

Французская ежедневная газета L’Equipe назвала лучшего тренера мира на сегодняшний день.

По версии издания, наставником №1 в футболе является Зинедин Зидан из мадридского "Реала".

В топ-3 также входят Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити".

Напомним, что в этом сезоне "Реал" под руководством Зидана выиграл Примеру и Суперкубок Испании. Кроме того, "сливочные" продолжают борьбу в Лиге Чемпионов.

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