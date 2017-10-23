Зидан признан тренером года по версии ФИФА

Наставник "Реала" Зинедин Зидан признан лучшим тренером года по версии ФИФА.

В голосовании француз опередил наставника "Челси" Антонио Конте и тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

В этом году Зидан привел "Реал" к победе в Примере, Лиге Чемпионов, Суперкубке УЕФА и Суперкубке Испании.

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