Зидан продлил контракт с "Реалом"

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Зидан продлил контракт с "Реалом"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан продлил контракт со своим клубом, информирует L'Equipe.

Эту информацию после вчерашней игры своей команды в кубке Испании против "Нумансии" подтвердил сам 45-летний наставник. Срок действия нового соглашения француза с королевским клубом распространяется до лета 2020-го года.

За время работы с "Реалом" Зидан выиграл 2 Лиги Чемпионов, 2 Суперкубка Европы, 2 клубных Чемпионата Мира, Ла Лигу и Суперкубок Испании.

Напомним, Зидан прокомментировал результат матча своей команды с "Нумансией". | soccernews.ru

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