Зидан продолжает верить в Бензема



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что он думает о французском нападающем Кариме Бензема.

"Бензема намерен преодолеть черную полосу, в которой оказался. Он хочет забивать больше голов и хорошо показывает себя на тренировках. Карим очень сосредоточен", - приводит слова Зидана Goal.com.

В этом сезоне 30-летний Бензема провел за "Реал" 37 матчей и забил всего 9 голов.

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