Зидан продолжает верить в Бэйла

Наставник "Реала" Зинедин Зидан отметил важность Гарета Бэйла для клуба.

"Мы знаем о пользе, которую Бэйл может нам принести. Это очень сильный футболист, техничный и работящий. Он важен для "Реала" и сам это понимает. Нам нужно вернуть его в форму и убедиться, что он готов играть.

Я не знаю, когда он сможет выйти на поле. Сегодня Гарет проблем не испытывал, но мы решим, когда он сможет играть. Не думаю, что в этот раз на восстановление потребуется много времени" - приводит слова Зидана Goal.com.

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