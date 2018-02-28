В матче 26-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде уступил "Эспаньолу" со счетом 0:1.

Стоит отметить, что наставник королевского клуба Зинедин Зидан проиграл с "Реалом" столько же матчей в этом сезоне, сколько в двух предыдущих вместе взятых.

В этом сезоне "сливочные" потерпели семь поражений в 44 встречах. До этого под руководством Зизу "Реал" проиграл семь раз в 87 поединках.

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