Зидан проиграл с "Реалом" столько же матчей в этом сезоне, сколько в двух предыдущих вместе взятых

Теги реал мадридзинедин зидан

Зидан проиграл с "Реалом" столько же матчей в этом сезоне, сколько в двух предыдущих вместе взятых

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде уступил "Эспаньолу" со счетом 0:1.

Стоит отметить, что наставник королевского клуба Зинедин Зидан проиграл с "Реалом" столько же матчей в этом сезоне, сколько в двух предыдущих вместе взятых.

В этом сезоне "сливочные" потерпели семь поражений в 44 встречах. До этого под руководством Зизу "Реал" проиграл семь раз в 87 поединках.

Не пропустите: После матча с "Эспаньолом" в раздевалке "Реала" произошел конфликт. | http://soccernews.ru

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