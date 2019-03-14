Зидан произнес громкую речь перед игроками "Реала"

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Зидан произнес громкую речь перед игроками "Реала"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выступил перед игроками на первой тренировке после возвращения в клубе.

"Все должны забыть о прошлом. Мы начинаем с нуля. Не имеет значения, кто и в каком положении находился до этого момента. Прежние достижения не имеют значения. Место в составе не гарантировано никому. Ближайшие месяцы мы должны провести с максимальной пользой", - цитирует Зидана AS.

Напомним, что Зидан подписал с "Реалом" контракт до лета 2022 года, сменив на посту наставника королевского клуба уволенного Сантьяго Солари.

После 27 туров "Реал" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Кроме того, клуб вылетел из Лиги Чемпионов и Кубка Испании.

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