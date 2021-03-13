Зидан прокомментировал будущее Серхио Рамоса в "Реале"

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Зидан прокомментировал будущее Серхио Рамоса в "Реале"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о ситуации с контрактом капитана команды Серхио Рамоса.

Напомним, что соглашение 34-летнего игрока с королевским клубом истекает в июне, и сторонам пока не удаётся договориться о его продлении.

"Это особенный футболист. Думаю, он может играть до 40 лет, если будет чувствовать себя так же, как и сейчас. Не знаю, что будет с продлением его контракта. Как тренер я хочу, чтобы он остался здесь, потому что он важный игрок для нас", - приводит слова Зидана официальный сайт "сливочных".

В текущем сезоне Рамос забил 3 гола и сделал 1 ассист в 18 матчах в составе "Реала".

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