Зидан прокомментировал чемпионство "Реала"

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Зидан прокомментировал чемпионство "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался по поводу завоевания своей командой титула чемпиона Испании.

"Потрясающее чувство. У меня нет слов, чтобы описать свои эмоции. Это заслуга футболистов. Да, у меня была своя роль, но на поле всё сделали они. Это великая команда. Мне очень приятно видеть ребят такими счастливыми. Один из лучших дней в моей карьере. Этому титулу я рад больше, чем победе в Лиге Чемпионов, потому что Ла Лига - это потрясающе", - приводит слова француза Marca.

Напомним, что для Зидана-тренера это второй чемпионский титул и 11-й трофей во главе "Реала". Больше в истории клуба только у Мигеля Муньоса (14).

Не пропустите: Зидан стал восьмым тренером "Реала", дважды выигравшим Примеру. | http://soccernews.ru
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