Зидан прокомментировал хет-трик Мбаппе в ворота "Барселоны"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о своих впечатлениях от игры нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны".

Напомним, что парижане разгромили "сине-гранатовых" на "Камп Ноу" со счётом 4:1, а звёздный француз оформил в этой игре хет-трик.

"Сейчас все обсуждают этот матч, но то, что сделал Мбаппе, не должно никого удивлять. Я слежу за ним как болельщик", - сказал Зидан.

"Реал" считают главным претендентом на Мбаппе, однако из-за финансового кризиса "сливочным" будет сложно купить форварда ближайшим летом.

Не пропустите: Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru