Зидан прокомментировал идею создать европейскую Суперлигу

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Зидан прокомментировал идею создать европейскую Суперлигу

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями о возможном появлении европейской Суперлиги.

СМИ пишут, что одним из главных вдохновителей создания нового турнира является президент королевского клуба Флорентино Перес.

"Я слышал об этом, но сейчас у меня хватает забот. Поэтому я не думал об этом. Множество матчей без отдыха, не получается даже насладиться победами", - сказал Зидан.

В четырёх последних матчах "Реал" выиграл всего раз, зато у "Барселоны" (3:1). Следующий соперник - "Уэска".

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