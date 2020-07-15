Зидан прокомментировал информацию о своем конфликте с Бэйлом



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан опроверг информацию о том, что у него произошел конфликт с валлийским нападающим Гаретом Бэйлом.

"Люди придумывают, что между мной и Бэйлом существует конфликт. Но подобными сообщениями они ничего не добьются. Наша команда единая. У меня, Бэйла, Хамеса только одна цель", - приводит слова Зидана AS.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов расстаться с Бэйлом, выплатив ему зарплату за полный срок контракта, который действует до лета 2022 года. В этом случае форвард получит 34 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 30-летний Бэйл провел за "Реал" 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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