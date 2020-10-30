Зидан прокомментировал конфликт Бензема и Винисиуса
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался касательно разногласий между форвардами Каримом Бензема и Винисиусом Жуниором.
"Не думаю, что критика нанесёт Винисиусу ущерб. Он молод, его настоящее и будущее связано с Мадридом. Винисиус хорошо работает, я замечаю это. Он хочет учиться, совершенствоваться, и это хорошо для тренера и команды. Самое главное, что вопрос уже улажен, игроки поговорили друг с другом. Всё нормально", - приводит слова Зидана AS.
Напомним, что в перерыве матча Лиги Чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией" Бензема раскритиковал Винисиуса в разговоре с Ферланом Менди.
Французский нападающий призывал соотечественника не отдавать пасы бразильцу, поскольку тот, по его мнению, играет против "Реала".
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
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