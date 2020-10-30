Зидан прокомментировал конфликт Бензема и Винисиуса

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Зидан прокомментировал конфликт Бензема и Винисиуса

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался касательно разногласий между форвардами Каримом Бензема и Винисиусом Жуниором.

"Не думаю, что критика нанесёт Винисиусу ущерб. Он молод, его настоящее и будущее связано с Мадридом. Винисиус хорошо работает, я замечаю это. Он хочет учиться, совершенствоваться, и это хорошо для тренера и команды. Самое главное, что вопрос уже улажен, игроки поговорили друг с другом. Всё нормально", - приводит слова Зидана AS.

Напомним, что в перерыве матча Лиги Чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией" Бензема раскритиковал Винисиуса в разговоре с Ферланом Менди.

Французский нападающий призывал соотечественника не отдавать пасы бразильцу, поскольку тот, по его мнению, играет против "Реала".

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