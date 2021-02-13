Зидан прокомментировал конфликт Бэйла и Моуринью
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался по поводу того, что у Гарета Бэйла возникли разногласия с главным тренером "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.
Ранее сообщалось, что 31-летний футболист подставил португальского специалиста, написав в инстаграме, что он хорошо потренировался, после того как "Особенный" объявил о его травме.
"Как тренер я желаю Бэйлу всего наилучшего. Я не знаю, что у них случилось с Моуринью. Надеюсь, что у Гарета всё хорошо, как и у других игроков "Реала", - цитирует Зидана AS.
Контракт Бэйла со "сливочными" рассчитан до 2022 года. С сентября он выступает на правах аренды за "Тоттенхэм", сыграл 15 матчей и забил 4 гола.
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"Ливерпуль" впервые при Клоппе проиграл 3 матча АПЛ подряд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18