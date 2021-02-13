Зидан прокомментировал конфликт Бэйла и Моуринью

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался по поводу того, что у Гарета Бэйла возникли разногласия с главным тренером "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что 31-летний футболист подставил португальского специалиста, написав в инстаграме, что он хорошо потренировался, после того как "Особенный" объявил о его травме.

"Как тренер я желаю Бэйлу всего наилучшего. Я не знаю, что у них случилось с Моуринью. Надеюсь, что у Гарета всё хорошо, как и у других игроков "Реала", - цитирует Зидана AS.

Контракт Бэйла со "сливочными" рассчитан до 2022 года. С сентября он выступает на правах аренды за "Тоттенхэм", сыграл 15 матчей и забил 4 гола.

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