Зидан прокомментировал минимальную победу над "Галатасараем"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился эмоциями посла матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Галатасарая".

Напомним, что "сливочные" добыли победу со счётом 1:0 и поднялись с четвёртого на второе место в своём квартете.

"Мы очень хорошо атаковали и оборонялись плюс Тибо Куртуа спас нас в нескольких эпизодах в первом тайме. Нам нужно было провести отличную игру, и мы сделали это. Но если не забиваешь второй гол, то сталкиваешься с трудностями. У "Галатасарая" очень хорошая команда, которая способна доставить неприятности, если вы расслабитесь. Поэтому с первой до последней минуты матча все футболисты "Реала" были максимально сконцентрированы", - цитирует Зидана AS.

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