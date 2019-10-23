Зидан прокомментировал минимальную победу над "Галатасараем"

Теги реал мадридзинедин зидангалатасарай

Зидан прокомментировал минимальную победу над "Галатасараем"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился эмоциями посла матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Галатасарая".

Напомним, что "сливочные" добыли победу со счётом 1:0 и поднялись с четвёртого на второе место в своём квартете.

"Мы очень хорошо атаковали и оборонялись плюс Тибо Куртуа спас нас в нескольких эпизодах в первом тайме. Нам нужно было провести отличную игру, и мы сделали это. Но если не забиваешь второй гол, то сталкиваешься с трудностями. У "Галатасарая" очень хорошая команда, которая способна доставить неприятности, если вы расслабитесь. Поэтому с первой до последней минуты матча все футболисты "Реала" были максимально сконцентрированы", - цитирует Зидана AS.

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