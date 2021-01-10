Зидан прокомментировал ничейный результат в матче с "Осасуной"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о ничейном результате в матче 18-го тура чемпионата Испании с "Осасуной".
"У нас плохо получалось демонстрировал игру на таком поле. Мы сделали все возможное. Это был не футбол. Не знаю, когда мы вернемся в Мадрид. Матч стоило отменить, в таких условиях нельзя играть. Впрочем, это уже в прошлом", - приводит слова Зидана Marca.
Матч проходил на заснеженном поле из-за сильного снегопада, обрушившегося на Испанию.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14