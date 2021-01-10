Зидан прокомментировал ничейный результат в матче с "Осасуной"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о ничейном результате в матче 18-го тура чемпионата Испании с "Осасуной".

"У нас плохо получалось демонстрировал игру на таком поле. Мы сделали все возможное. Это был не футбол. Не знаю, когда мы вернемся в Мадрид. Матч стоило отменить, в таких условиях нельзя играть. Впрочем, это уже в прошлом", - приводит слова Зидана Marca.

Матч проходил на заснеженном поле из-за сильного снегопада, обрушившегося на Испанию.

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