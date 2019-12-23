Зидан прокомментировал ничью с "Атлетиком"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча 18-го тура Примеры против "Атлетика".
"После таких матчей я всегда недоволен игроками. Значит мы приложили недостаточно усилий, чтобы реализовать свои моменты. Мы расстроены. Когда есть моменты, надо забивать. В трёх последних играх моментов было много, а голов – мало. Проблема не в невезении или нерешительности. Мы создаём очень много моментов, но не залетает. Мы продолжим работать, и всё наладится. Сейчас мяч не идёт в ворота, но нет повода огорчаться. Нужно думать о том, что этот год был достаточно хорош. Теперь мы с нетерпением ждём наступления следующего года", - цитирует Зидана Marca.
Стоит отметить, что "Реал" потерял очки в третьем матче подряд. До игры с "Атлетиком" мадридцы сыграли вничью с "Барселоной" (0:0) и "Валенсией" (1:1).
Неудачная серия "бланкос" позволила "Барселоне" захватить единоличное лидерство в чемпионате. Отрыв между соперниками составляет 2 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10