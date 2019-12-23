Зидан прокомментировал ничью с "Атлетиком"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча 18-го тура Примеры против "Атлетика".

"После таких матчей я всегда недоволен игроками. Значит мы приложили недостаточно усилий, чтобы реализовать свои моменты. Мы расстроены. Когда есть моменты, надо забивать. В трёх последних играх моментов было много, а голов – мало. Проблема не в невезении или нерешительности. Мы создаём очень много моментов, но не залетает. Мы продолжим работать, и всё наладится. Сейчас мяч не идёт в ворота, но нет повода огорчаться. Нужно думать о том, что этот год был достаточно хорош. Теперь мы с нетерпением ждём наступления следующего года", - цитирует Зидана Marca.

Стоит отметить, что "Реал" потерял очки в третьем матче подряд. До игры с "Атлетиком" мадридцы сыграли вничью с "Барселоной" (0:0) и "Валенсией" (1:1).

Неудачная серия "бланкос" позволила "Барселоне" захватить единоличное лидерство в чемпионате. Отрыв между соперниками составляет 2 очка.

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