Зидан прокомментировал ничью с "Эльче"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался после матча 16-го тура Примеры против "Эльче", который завершился ничьей 1:1.

"До перерыва мы имели много моментов, но когда соперник сравнял счёт, всё усложнилось. Это футбол, и теперь нам предстоит двигаться дальше и упорно трудиться. Нам не хватило второго гола. Все команды будут терять очки. Это очень сложная лига. Мы провели много хороших матчей, но сегодня оступились. Нужно продолжать работать, потому что сезон очень длинный и ещё предстоит провести много игр", - сказал Зидан.

"Реал" занимает второе место в чемпионате, уступая лидирующему "Атлетико" два очка. При этом у "матрасников" есть ещё два матча в запасе.

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