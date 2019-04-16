Зидан прокомментировал ничью с "Леганесом"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии после игры против "Леганеса" (1:1).

"Мы плохо играли в первом тайме. После перерыва команда выглядела лучше и мы ушли от поражения. Впечатления от игры двоякие, но мы все-таки смогли добиться ничьи, а ведь "Леганес" мало пропускает в домашних матчах.

Мы знали, что уже не боремся ни за какие трофеи в текущем сезоне. В новом сезоне мы точно будем играть лучше", - приводит слова Зидана AS.

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