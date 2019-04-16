Зидан прокомментировал ничью с "Леганесом"
Наставник "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии после игры против "Леганеса" (1:1).
"Мы плохо играли в первом тайме. После перерыва команда выглядела лучше и мы ушли от поражения. Впечатления от игры двоякие, но мы все-таки смогли добиться ничьи, а ведь "Леганес" мало пропускает в домашних матчах.
Мы знали, что уже не боремся ни за какие трофеи в текущем сезоне. В новом сезоне мы точно будем играть лучше", - приводит слова Зидана AS.
Читайте также: "Реал" сыграл вничью с "Леганесом" и отпустил от себя "Атлетико". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 15 апреля
-
"Интер" вступает в борьбу за лидера "Лилля"
-
Карпин видет Еременко в топ-3 лучших футболистов РПЛ
-
Зидан прокомментировал ничью с "Леганесом"
-
Фергюсон считает, что от "Манчестер Юнайтед" зависит судьба титула АПЛ
-
Бартомеу рассказал, почему не ведутся переговоры с Ракитичем о новом контракте
-
Балотелли - лучший игрок Лиги 1 в марте
-
"Барселона" определилась с размером предложения по Рэшфорду
-
"Арсенал" обыграл "Уотфорд" и вернулся в топ-4
-
3
"Реал" сыграл вничью с "Леганесом" и отпустил от себя "Атлетико" (видео голов)
-
"Аталанта" потеряла очки в матче с "Эмполи"
-
Тренер "Аякса" сравнил "Реал" и "Ювентус"
-
"Барселона" представила заявку на матч с "Манчестер Юнайтед"
-
Симеоне прокомментировал возможный уход Гризманна
-
Стали известны даты старта и окончания нового сезона Серии А
-
8
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 10 тура
-
"Лацио" и "Наполи" поборются за хавбека СПАЛ
-
Моуринью сделал прогноз на ответный матч между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом"
-
Бузова: "Могла бы переспать с Тарасовым - свое говно, родное"
-
Роналду попал в заявку на матч с "Аяксом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта Виго
|32
|32
|18
|Реал Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25