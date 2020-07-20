Зидан прокомментировал ничью с "Леганесом"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча 38-го тура Примеры против "Леганеса".

Напомним, что "сливочные" дважды вели в счёте, но в итоге довольствовались только ничьей 2:2.

"Мы играли не лучшим образом, поэтому во время матча я был зол. Но нельзя забывать о том, чего мы уже добились. Этот матч запомнится мне тем, что мы не проиграли. Это удовлетворительный результат", - цитирует Зидана Marca.

"Реал" по итогам 37-го тура стал чемпионом Испании в рекордный 34-й раз.

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