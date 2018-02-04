Зидан прокомментировал ничью с "Леванте"

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Зидан прокомментировал ничью с "Леванте"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча 22-го тура Примеры против "Леванте".

"Мы контролировали ход матча, особенно в первом тайме. После перерыва мы забили второй гол и должны были удержать победный результат, но не сделали этого, потеряв таким образом два очка. У соперников были четыре возможности для взятия ворот, и две из них они использовали. Это означает, что мы должны работать ещё больше. Я всегда буду говорить, что в Примере ещё ничего не решено. Ещё много очков будут разыграны. Мы должны были одержать третью победу подряд, однако у нас это не получилось. Отвратительный матч" - приводит слова Зидана Marca.

Не пропустите видеообзор матча "Леванте" - "Реал". | http://soccernews.ru

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