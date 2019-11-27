Зидан прокомментировал ничью с ПСЖ

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Зидан прокомментировал ничью с ПСЖ

Наставник "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча с ПСЖ (2:2) в рамках Лиги Чемпионов.

"Мы отлично сыграли и продолжаем набирать форму. Футболисты заслуживали победы. Не люблю говорить это, так как нужно играть все 90 минут. Но мы хорошо играли и я хотел бы, чтобы команда играла так каждый матч.

Команды показали хорошее шоу. ПСЖ также неплохо смотрелся. Хочу поблагодарить фанатов за их поддержку. Я весело провел время и очень надеюсь, что они тоже", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что "Реал" вышел из группы со второй позиции.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Весело?Весело!?Зидан в своём уме?Я согласен,что игра стала лучше,но если ПСЖ-самая бесхарактерная нам легко за 2 мин забила двушку,то что будет в плей-офф,халявного соперника точно не будет,даже с Аяксом,который потенциально может с 1-го места выйти будет сложно,а что говорить о Юве,Ливерпуле или Баварии,вывод-играть до конца в любом матче,нельзя не на минуту сбавлять темп,наказали раз-накажут ещё раз!

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