Зидан прокомментировал ничью с ПСЖ

Наставник "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча с ПСЖ (2:2) в рамках Лиги Чемпионов.

"Мы отлично сыграли и продолжаем набирать форму. Футболисты заслуживали победы. Не люблю говорить это, так как нужно играть все 90 минут. Но мы хорошо играли и я хотел бы, чтобы команда играла так каждый матч.

Команды показали хорошее шоу. ПСЖ также неплохо смотрелся. Хочу поблагодарить фанатов за их поддержку. Я весело провел время и очень надеюсь, что они тоже", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что "Реал" вышел из группы со второй позиции.

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