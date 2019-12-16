Зидан прокомментировал ничью с "Валенсией"

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Зидан прокомментировал ничью с "Валенсией"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался после матча 17-го тура Примеры против "Валенсии", который завершился ничьей 1:1.

Напомним, что "сливочные" были близки к поражению, однако на 95-й минуте сравняли счёт усилиями Карима Бензема.

"Это важный результат, хотя мы заслуживали большего. "Реал" провёл отличный первый тайм. Думаю, мы заслужили этот гол, который забили в компенсированное время. Нужно не жаловаться, а принимать футбол таким как он есть. То что Куртуа побежал в штрафную площадь говорит о том, что мы хотим большего и никогда не сдаёмся. Набранное очко - небольшая награда для нас", - приводит слова Зидана Marca.

"Реал" догнал лидирующую "Барселону". В 16 матчах обе команды набрали по 35 очков.

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