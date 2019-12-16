Зидан прокомментировал ничью с "Валенсией"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался после матча 17-го тура Примеры против "Валенсии", который завершился ничьей 1:1.
Напомним, что "сливочные" были близки к поражению, однако на 95-й минуте сравняли счёт усилиями Карима Бензема.
"Это важный результат, хотя мы заслуживали большего. "Реал" провёл отличный первый тайм. Думаю, мы заслужили этот гол, который забили в компенсированное время. Нужно не жаловаться, а принимать футбол таким как он есть. То что Куртуа побежал в штрафную площадь говорит о том, что мы хотим большего и никогда не сдаёмся. Набранное очко - небольшая награда для нас", - приводит слова Зидана Marca.
"Реал" догнал лидирующую "Барселону". В 16 матчах обе команды набрали по 35 очков.
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Главные новости дня: 15 декабря
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|35
|2
|Реал Мадрид
|16
|35
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10