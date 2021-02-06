Зидан прокомментировал новую травму Азара

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал об очередном повреждении вингера своей команды Эдена Азара.

Напомним, что звёздный бельгиец в этот раз испытывает проблемы с прямой мышцей живота.

"Для него это непростой период, но я уверен, что вскоре мы снова увидим его в игре. Скорее всего, это произойдёт через две-три недели. Его травмы - это невезение. Но нужно сохранять позитивный настрой. Азар - великолепный футболист. Он тоже недоволен происходящим. Эден делает всё возможное, чтобы быть в хорошей форме, но вы знаете, что никто не застрахован от повреждений. Конечно, он сильнее всех заинтересован в своём возвращении в строй", - приводит слова Зидана Goal.com.

В текущем сезоне 30-летний Азар сыграл за "Реал" 13 матчей и забил 3 гола.

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