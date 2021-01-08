Зидан прокомментировал обвинения Бензема в шантаже Вальбуэна

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о своём отношении к делу нападающего Карима Бензема, который подозревается в причастности к шантажу Матье Вальбуэна интимным видео.

"Я поддерживаю Бензема. Понятно, что это непростая ситуация. Но я вижу, что он в порядке и сконцентрирован на работе. Надеюсь, всё это решится ​​для всех благополучно", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что скандал произошёл в 2015 году. Из-за этого оба игрока пропустили Евро-2016. С тех пор ни Бензема, ни Вальбуэна не играли за сборную Франции.

Ранее сообщалось, что форварду "Реала" предстоит предстать перед судом в Версале.

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