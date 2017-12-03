Зидан прокомментировал очередное удаление Рамоса

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Зидан прокомментировал очередное удаление РамосаГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал очередное удаление капитана своей команды Серхио Рамоса, заработанное им во вчерашнем матче Ла Лиги против "Атлетика" из Бильбао.

"Недовольство Рамоса? Да, он не доволен, потому что считает, что он не заслуживал красной карточки. Но арбитр посчитал иначе, и мы не можем изменить то, что произошло", - цитирует наставника королевского клуба le10sport.

Напомним, в январе на трансферы "Реал" может потратить 200 миллионов евро. | soccernews.ru

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