Зидан прокомментировал очередное удаление Рамоса

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал очередное удаление капитана своей команды Серхио Рамоса, заработанное им во вчерашнем матче Ла Лиги против "Атлетика" из Бильбао.

" Недовольство Рамоса? Да, он не доволен, потому что считает, что он не заслуживал красной карточки. Но арбитр посчитал иначе, и мы не можем изменить то, что произошло ", - цитирует наставника королевского клуба le10sport.

Напомним, в январе на трансферы "Реал" может потратить 200 миллионов евро. | soccernews.ru