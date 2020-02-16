Зидан прокомментировал отстранение "Манчестер Сити" от выступлений в еврокубках



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением об исключении "Манчестер Сити" из еврокубков на два сезона. В 1/8 финала Лиги Чемпионов королевский клуб встретится именно с "горожанами".

"Манчестер Сити" - это очень сильная команда, с которой нам будет нелегко. Из-за случившегося у них будет просто огромная мотивация. Я не хочу вдаваться в подробности произошедшего. Теперь у оппонента есть дополнительная цель", - приводит слова Зидана L’Equipe.

Матч "Реал" - "Манчестер Сити" состоится 26 февраля. Ответная игра пройдет 17 марта.

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